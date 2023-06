Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 28. Deutscher Präventionstag in Mannheim - Polizei Bremerhaven ist mit dabei

Bremerhaven (ots)

Der 28. Deutsche Präventionstag findet noch bis einschließlich heute, 13. Juni 2023, in Mannheim statt. Auch das Präventionsteam der Bremerhavener Polizei ist zusammen mit dem Leiter des Führungsstabes in die Kurpfalz gereist, um mit Kolleginnen und Kollegen anderer Polizeien, mit Vereinen sowie weiteren Akteuren aus dem Bereich der Präventionsarbeit in den Austausch zu kommen.

Das Schwerpunktthema des diesjährigen Deutschen Präventionstages lautet "Krisen & Prävention". Kurzgefasst umfasst dies Debatten über Wahrnehmungen, Auswirkungen, Umgangsweisen und präventive Lösungsansätze aktueller Krisen, wie beispielsweise die Klimakrise oder die Corona-Pandemie. Neben dem Schwerpunkt werden auch alle anderen aktuellen Themenfelder der Gewalt- und Kriminalprävention bis hin zu dem erweiterten Spektrum von Suchtprävention, Public Health und Verkehrsprävention im Rahmen des Kongresses diskutiert.

Mit sicherlich allerlei Interessantem aus dem Informationsaustausch im Gepäck, geht es dann für die Präventionsabteilung am heutigen Abend wieder zurück an die Wesermündung. Hier übernimmt das Team grundsätzlich alle spezialisierten Präventionsaufgaben für die Polizei Bremerhaven. Ob Gewaltprävention, Einbruchschutz, Verkehrssicherheit oder Medienkompetenz: Sie verfolgen den Stand der polizeilich relevanten Themen der Stadt sowie der einzelnen Regionen und entwickeln entsprechende Konzepte in den Bereichen Kriminal- und Verkehrsprävention. In Zusammenarbeit mit der Pressestelle wird die Öffentlichkeit über Kriminalitätsphänomene und Präventionsangebote informiert. Das Sachgebiet dient als Ansprechpartner in Präventionsfragen und steht den Bürgerinnen und Bürger auch aktiv, beispielsweise an Informationsständen auf den Wochenmärkten, im Rahmen von verschiedenen Kurangeboten oder in Form von individuellen Beratungsgesprächen, zur Verfügung.

Bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Kriminalprävention erreichen Sie das Team der Präventionsabteilung unter praevention@polizei.bremerhaven.de.

