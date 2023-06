Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bremerhavener Polizei im Drachenboot erfolgreich

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

"Bist Du fit genug?" - Diese Frage prangte unübersehbar auf den Shirts, mit denen fast 60 Vertreterinnen und Vertreter der Bremerhavener Polizei am vergangenen Sonnabend, 10. Juni, beim 21. Drachenboot-Cup an den Start gingen. Die Antwort gaben die Sportlerinnen und Sportler selbst: Die Polizei-Boote sorgten auf dem Wasser mit Spitzenzeiten für Furore. Insgesamt 27 Teams stiegen bei sommerlichen Temperaturen in die langen, schmalen Boote, um in mehreren Läufen und Klassen um die Wette zu paddeln. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven stellte insgesamt drei Mannschaften, die allesamt in der sogenannten Fun-Klasse gegen 19 andere Hobby- und Betriebsteams antraten. Zwei der Polizei-Boote waren ausschließlich mit Kommissaranwärterinnen und -anwärtern besetzt, die derzeit ihr Polizei-Studium absolvieren. Das dritte Team setzte sich aus Angestellten und Beamten der Polizei, Mitarbeitern des Bremerhavener Ordnungsamtes sowie weiteren Studierenden zusammen. Schon nach den erfolgreichen ersten Vorläufen war klar, dass die drei Polizei-Teams auf der Kurzstrecke über 250 Meter im Wettbewerb Fun-Gold antreten dürfen. Mit Erfolg: Die "Seatown Patrol" (Studienjahrgang Herbst 2021) paddelte auf den 1. Platz. Direkte dahinter auf Platz 2 landete das zweite Studierendenboot des Jahrgangs 2022 mit dem Titel "Dragon Sheriffs". Das dritte Polizei-Boot, die "Fishtown Bulls", verpasste auf Platz 4 nur knapp das Siegertreppchen. Doch damit nicht genug: Die sportlichen Studierenden besetzten schließlich auch noch ein Boot für die Langstrecke "Seemeile". Über 1,853 Kilometer ließ das Polizei-Team der Konkurrenz keine Chance und kam bereits nach 10:09 Minuten mit großem zeitlichem Vorsprung über die Ziellinie. Ein äußerst erfolgreicher Tag also für die Vertreterinnen und Vertreter der Bremerhavener Polizei. Zumal beim Drachenbootfahren nicht nur der sportliche Wettbewerb im Vordergrund steht. Vielmehr sind es das gestärkte Gemeinschaftsgefühl, das Funktionieren als Team und die gemeinsame Freizeitgestaltung, die bei dieser Form des Kanusports die Hauptrolle spielen. Hinzu kamen am Sonnabend fantastisches Wetter, gutes Essen, kühle Getränke und eine viel gelobte Organisation des Wettbewerbs durch den Kanu-Verein Unterweser (KVU). Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung bei allen Beteiligten, von denen viele gleich entschieden, im kommenden Jahr wieder dabei zu sein. Am Rande der Veranstaltung konnten sich die zahlreichen Zuschauer der Drachenbootrennen zudem an einem Info-Stand über Berufsmöglichkeiten bei der Polizei Bremerhaven und das duale Studium informieren. Wer diese Möglichkeit verpasst hat, kann dies jederzeit nachholen. Auf www.fit-genug.de gibt es die Informationen zum Berufseinstieg. Die Einstellungsberatung ist erreichbar unter 0471/953-1330 und -1331 sowie unter einstellungen@polizei.bremerhaven.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell