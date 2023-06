Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr: Unfall in Bremerhaven-Geestemünde

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Drei leicht verletzte Personen und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag, 14. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 14.35 Uhr eine 67-jährige mit einem VW Touran die Poristraße/Im Felde in stadteinwärtiger Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie dabei in den Gegenverkehr und prallte dort nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Die VW-Fahrerin und die beiden Insassen des Skodas wurden bei der Kollision leicht verletzt. Kräfte der Feuerwehr Bremerhaven versorgten die Verletzten und brachten sie mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Die Schäden an den beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 60.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Eine Fachfirma beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der rund zweistündigen Unfallaufnahme gab es im Nahbereich leichte Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell