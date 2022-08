Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 24-jähriger Mann aus Hessen im Saarland festgenommen

Zielfahnder und Kräfte der Spezialeinheiten gemeinsam erfolgreich

Offenbach am Main / Saarbrücken. (ots)

Am gestrigen Montag (15.08.2022) lokalisierten Einsatzkräfte des Dezernats LPP 245 - Zielfahndung einen 24 Jahre alten, aus dem Landkreis Offenbach am Main stammenden Mann in Saarbrücken-Gersweiler. Er wurde durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos widerstandslos in einem Wohnanwesen festgenommen.

Gegen den aus Syrien stammenden Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Offenbach am Main wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Rodgau (Landkreis Offenbach am Main) am 17. Juli 2022 vor. Da der Mann sich nach der Tat den Maßnahmen der Polizei entzog und untertauchte, nahmen Zielfahnder des Polizeipräsidiums Südosthessen die Ermittlungen auf. Eine zunächst vage Spur führte ins Saarland.

Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums spürten den Mann schließlich in Saarbrücken-Gersweiler auf. Durch intensive Ermittlungen konnte der Gesuchte letztlich bei einem Verwandten ausfindig gemacht und festgenommen werden. Er soll heute (16. August 2022) einem Haftrichter in Hessen vorgeführt werden.

