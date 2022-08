Saarbrücken / Schiffweiler (ots) - Am 23.07.2022 (Samstag), zwischen 14:45 und 15:45 Uhr versuchte ein 29 Jahre alter Mann in einem Waldgelände zwischen Schiffweiler und Ottweiler eine 42-Jährige sexuell zu belästigen. Der Tatverdächtige konnte noch am Tattag identifiziert und festgenommen werden. Er befindet ...

mehr