POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 33. KW

Saarbrücken/Kirkel (ots) - Eine 46-jährige Saarbrückerin und ein 40-jähriger Mann aus Kirkel sind die 25. und 26. Drogenopfer in diesem Jahr. Bereits am 09.12.2021 verstarb eine 46-jährige Frau in ihrer Wohnung in Saarbrücken. Die Verstorbene war den Behörden als Betäubungsmittelkonsumentin bekannt. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten eine ...

mehr