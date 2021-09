Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend (20.15 Uhr) und Sonntagmorgen (8.30 Uhr) ist ein Mehrfamilienhaus in der "Von-Bodelschwingh-Straße" in Visier von Unbekannten geraten. Die Täter hebelten die Eingangstür des Gebäudes unweit der "Fridtjof-Nansen-Straße" auf und begaben sich zielgerichtet in den Keller. Dort suchten die Diebe nach Wertgegenständen und nahmen aus einem Kellerraum Elektrowerkzeuge und Lebensmittel an sich. Mit dem Diebesgut flüchteten die Unbekannten schließlich vom Tatort. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell