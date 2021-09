Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Kreuzung Buersche Straße / Agnesstraße / An der Rosenburg eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 70-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt wurde. Die Osnabrückerin überquerte die Buersche Straße gegen 10:30 Uhr im Bereich der Fußgängerampel in Richtung An der Rosenburg, im Rücken das Rosenburg-Center. Als sie die Mittelinsel passiert hatte, näherte sich von rechts ein abbiegender Pkw, der beabsichtigte in stadtauswärtige Richtung zu fahren. Dieser Pkw erfasste die Dame, sie erlitt leichte Verletzungen im Bereich der Hüfte. Die Seniorin bat den Unfallverursacher zu warten, sie wollte die Polizei hinzuziehen. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in stadtauswärtige Richtung. Bei dem Pkw soll es sich um eine schwarze Limousine eines unbekannten Herstellers gehandelt haben.

Der flüchtige Unfallfahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 bis 40 Jahre alt - kurze dunkle Haare (Halbglatze) - graues Oberteil - kein Bart, keine Brille

Ein Zeuge sprach die 70-Jährige an und berichtete ihr, er habe ein Foto vom Kennzeichen des verursachenden Pkw aufgenommen. Dieses Foto wolle er der Polizei zukommen lassen, dies ist bislang nicht geschehen. Die Polizei bittet diesen Zeugen und weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell