POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert in Wardenburg unterwegs

Delmenhorst (ots) - In der Tatzeit von Montag, 26. September 2022, ca. 22.00 Uhr bis Dienstag, 27. September 22, ca. 09.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Seitentür einer Garage in der Straße Am Rotdornbusch auf. Aus der Garage wurden ein Leichtkraftrad der Marke Beta in rot/weiß, ein Trekkingrad, sowie drei E-Bikes entwendet. Der Wert des Diebesgutes wurde auf ...

