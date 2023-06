Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall in Bremerhaven-Schiffdorferdamm: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Bremerhaven (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Donnerstagmorgen, 15. Juni, im Bremerhavener Ortsteil Schiffdorferdamm verunfallt.

Gegen 7.45 Uhr befuhr der 66-Jährige mit seinem VW die Postbrookstraße in Richtung Norden. In Höhe des dortigen Krankenhausparkplatzes kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr hier mehrere Absperrpfosten und gelangte schließlich mit seinem Pkw auf einen mit Mais angesäten Acker. Erst nach rund 100 Metern stoppte hier das Fahrzeug. Dem Fahrer gelang es dann noch ohne fremde Hilfe zurück zum Feldrand zu fahren.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Pkw-Fahrer aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und darum von der Fahrbahn abkam.

Aus diesem Grund wurde der durch den Unfall offenbar unverletzt gebliebene Autofahrer noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Feuerwehr medizinisch untersucht und anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

