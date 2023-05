Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Verletzte

Werl (ots)

Am Samstag kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Höppe, in Höhe der Hausnummer 12. Eine 20-jährige Frau aus Werl befuhr mit ihrem Smart die Straße Höppe vom Salinenring kommend in Richtung Schwimmbad. Im dortigen Kurvenbereich kam ihr der Mercedes einer 36-jährigen Werlerin entgegen. Dieser geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, so dass es zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen und der 12-jährige Beifahrer im Mercedes wurden bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

