Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Werl (ots)

Am Freitag kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Unfall auf der Unnaer Straße. Ein 64-jähriger Mann aus Werl befuhr mit seinem Fahrrad einen Feldweg zwischen der Landstraße 969 und der BAB 445 in nördliche Richtung. Plötzlich lief der unangeleinte Hund einer 31-jährigen Fußgängerin aus Werl, die mit ihren zwei Hunden auf dem Feldweg in südlicher Richtung unterwegs war, vor das Fahrrad des 64-Jährigen. Der Radfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein und stürzte danach mit seinem Rad auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

