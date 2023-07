POL-ROW: ++Klein-LKW überladen++Lasermessung in der Wittorfer Straße++Einbrecher ohne Beute++Musikanlage sichergestellt++2 Unfälle auf regennasser Fahrbahn (FOTO)++

Polizeiinspektion Rotenburg

Klein-LKW überladen

Sittensen/A1. Beamte der Sittenser Polizei stoppten am Mittwochabend in Sittensen auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Hamburg einen Klein-LKW (3,5 Tonnen). Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnten sie feststellen, dass der Lastkraftwagen zur Beförderung von Metallteilen genutzt wurde. Da den Beamten bereits bei der Inaugenscheinnahme der Ladung die Menge zu groß erschien, wurde eine Wägung des Fahrzeugs durchgeführt. Diese ergab, dass das Fahrzeug um 1600 Kg überladen war. Gegen den Fahrzeugführer, dessen Ziel noch weit über die Landesgrenze hinaus lag, wurde ein Verfahren eingeleitet, ebenso gegen die Halterfirma des Klein-LKW. Ihm wurde vorerst die Weiterfahrt untersagt und eine Abladung angeordnet.

Lasermessung in der Wittorfer Straße

Rotenburg. Seit geraumer Zeit erhielt die Polizei Beschwerden von Anwohnern, dass die Fahrzeugführer, die die Baustelle an der Brauerstraße in Rotenburg umfahren und über die Wittorfer Straße ausweichen, in der dortigen 30-Zone viel zu schnell fahren würden. Am Mittwochmorgen führte die Polizei daher im dortigen Bereich Geschwindigkeitskontrollen durch. Es wurden insgesamt 10 Verstöße festgestellt, von denen ein Fahrzeugführer eines Pflegedienstes gleich zweimal innerhalb von 30 Minuten gemessen worden ist - im ersten Fall im Bereich eines Bußgeldes mit 54 statt der erlaubten 30 km/h, im zweiten Fall im Verwarngeldbereich. Ihm drohen nun ein Punkt in Flensburg und eine Geldstrafe. Die Beamten führten im Anschluss noch Gespräche mit den dortigen Anwohnern, die die Maßnahmen der Polizei sichtlich begrüßten und zeitgleich erneut Beschwerden über das Verkehrsaufkommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten, insbesondere zu Feierabendzeiten und an Wochenenden, äußerten. Im Ergebnis ist mit weiteren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im dortigen Bereich zu rechnen.

Einbrecher ohne Beute

Rotenburg. Im Tatzeitraum von Dienstagabend, 11.07. bis Mittwochnachmittag 12.07.2023 ereignete sich ein Einbruch im Bereich der Düringstraße in Rotenburg. Die unbekannten Täter versuchten zunächst zwei rückwärtige Terrassentüren des Hauses der urlaubsabwesenden Eigentümer aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie das zur Straße gelegene Küchenfenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Nach derzeitigen Ermittlungsstand verließen sie das Haus vermutlich ohne Diebesgut. Die Polizei Rotenburg bittet nun um Zeugenhinweise unter 04261/9470.

Musikanlage sichergestellt

Rotenburg. Am späten Mittwochabend wurden die Rotenburger Beamten zu einer Ruhestörung in die Gartenstraße gerufen. Dort soll ein Anwohner seine Musikanlage so laut aufgedreht haben, dass die Nachbarschaft in ihrer Nachtruhe gestört werden würde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Der mehrfachen Aufforderung durch die Beamten, die Musik auszuschalten, kam der Verursacher nicht nach, so dass letztlich dessen Anlage sichergestellt wurde. Mit dieser Maßnahme zeigte er sich überhaupt nicht einverstanden und schlug heftig gegen die Wohnungstür seiner Nachbarn. Letztlich musste der stark alkoholisierte, renitente Verursacher vorerst in den Verhinderungsgewahrsam genommen werden.

2 Unfälle auf regennasser Fahrbahn (FOTO)

A1. Am Mittwochabend kam es aufgrund der starken Regenfälle zu zwei Verkehrsunfällen infolge Aquaplanings. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe Reeßum, als der Fahrzeugführer eines Transporters auf der regennassen Fahrbahn alleinbeteiligt mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Fahrer konnte seine Fahrt jedoch noch bis zur nächsten Anschlussstelle fortsetzen. Anschließend musste der Transporter allerdings aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen Mitternacht auf der A1, Fahrtrichtung Bremen, in Höhe Groß Meckelsen. Dort verlor der Fahrzeugführer eines BMW M 8 unmittelbar nach einem Regenschauer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Außenschutzplanke. In der Folge blieb der BMW quer auf dem Haupt- und 1. Überholfahrstreifen liegen. Durch die Kollision wurden diverse Trümmerteile auf die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers wurde beim Überfahren der Teile beschädigt. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück, es wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstanden jedoch Sachschäden.

