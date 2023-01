POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugen gesucht ++ Dannenberg, OT. Tripkau - Pkw brennt vollständig aus ++ Suhlendorf - Fahranfängerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.01.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Blechschuppen - Getränke entwendet - Hinweise

Am Morgen des 01.01. kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Lagerschuppen eines Imbisses in der Straße Am Alten Eisenwerk. Vermutlich zwei männliche Jugendliche hebelten die Tür zu dem Blechschuppen auf und entwendeten darin gelagerte Getränke und eine Kamera. Videoaufzeichnungen wurden gesichert. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 31.12. auf den 01.01. kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bültenweg. Unbekannte gelangten über ein Fenster, welches gewaltsam geöffnet wurde, in das Haus. Dies wurde durchsucht und Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Brennender Mülleimer auf Parkplatz - Hinweise

In der Nacht zum 02.01. geriet ein Mülleimer auf einem Parkplatz im Häcklinger Weg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein polizeibekannter 19-Jähriger meldete das Feuer einem Zeugen. Dieser konnte den Brand daraufhin löschen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Diebstahl von Werkzeugen aus einer Werkstatt - hoher Sachschaden - Hinweise

Zwischen dem 31.12. und dem 02.01. gelangten Unbekannte vermutlich über ein Rolltor in eine Werkstatt in der Hittberger Straße. Aus dieser wurden Werkzeuge und Zubehör für Fräsmaschinen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise zu Personen oder auch verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 01.01. auf den 02.01. brachen Unbekannte in eine Kleintierpraxis in der Goethestraße ein. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher in das Objekt und entwendeten unter anderem Medikamente und Bargeld. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - zwei Beteiligte schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 02.01. gegen 11:30 Uhr im Bereich der Reichenbachkreuzung. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot 3008 befuhr die Reichenbachstraße in Richtung Hindenburgstraße und beabsichtigte nach links in die Bardowicker Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 57-Jährigen mit ihrem Pkw Seat Ibiza, sodass es zur Kollision kam. Die 57-Jährige und die 10-jährige Mitfahrerin aus dem Pkw Peugeot wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen musste die Einfahrt in die Innenstadt bis circa 12:30 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Auseinandersetzung auf dem Skaterplatz

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am 01.01. gegen kurz vor 19:00 Uhr auf dem Skaterplatz in der Elbuferstraße. Mehrere Jugendliche gerieten in einen Streit, sodass es zu Körperverletzungsdelikten kam. Unter anderem schlug ein 13-Jähriger einem 14-Jährigen auf den Hinterkopf, sodass dieser leicht verletzt wurde. Insgesamt leitete die Polizei vier Strafverfahren aufgrund von Körperverletzungen ein.

Dannenberg - Müllsäcke brennen neben Wohngebäude - Hinweise

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am späten Abend des 01.01. gegen 21:30 Uhr mehrere abgestellte Müllsäcke in der Lüchower Straße in Brand. Auch eine danebenstehende Mülltonne wurde durch den Brand beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Dannenberg, OT. Tripkau - Pkw brennt vollständig aus

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet ein Ford Transit Custom in der Nacht zum 02.01. gegen 01:00 Uhr in Vollbrand. Durch die Feuerwehren Dannenberg und Streetz wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei gut 28.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Uelzen

Suhlendorf - Fahranfängerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 01.01. gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 71. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr die B71 von Növenthien in Richtung Groß Ellenberg. Aus ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 18-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die alarmierte Feuerwehr aus diesem befreit. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls am Einsatzort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die schwer verletzte 18-Jährige konnte mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro.

Himbergen - Verkehrsunfall mit Quad - Fahrer flüchtet und lässt Sozius schwer verletzt zurück

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Abendstunden des 01.01. auf einer Verbindungsstrecke zwischen Strothe und Kettelstorf. Ein unbekannter Fahrer eines Quads kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei verunfallte dieser mit einem 29-jährigen Sozius. Vor Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei am Unfallort, flüchtete der unbekannte Fahrer mit dem Quad. Der 29-Jährige befand sich schwer verletzt am Unfallort und wurde in der Folge ins Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrer des Quads dauern derzeit an.

