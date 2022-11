POL-NOM: Verkehrszeichen beschädigt

Einbeck (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 03.November 2022, 22:30 Uhr, auf Freitag, den 04.November 2022, 03:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Elektrogeschäftes in Lüthorst gewaltsam ein und entwendeten Reinkupfer sowie diverse Starkstrom- und Telefonkabel. Zum Abtransport wurde ein weißer Transporter ( Sprinter ) benutzt. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 7.000 Euro ...

