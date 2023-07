Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Schwerer Verkehrsunfall

Durmersheim (ots)

Am Samstagmittag kam es auf der B 36 in Durmersheim zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 11.30 Uhr ein 80-jähriger Fahrer eines Smart die Hauptstraße und wollte an der Kreuzung zur B36 in Richtung Rheinstetten abbiegen. Nach Zeugenaussagen fuhr der Senior ungebremst bei Rot in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem auf der B36 in Richtung Rastatt fahrenden Nissan Micra eines 47-Jährigen. Das Auto des Endvierzigers wurde nach links abgewiesen und kollidierte seinerseits mit einem in Richtung Rheinstetten fahrenden Opel Astra. Ein weiterer in gleiche Richtung fahrender VW Käfer wurde durch umherfliegende Trümmerteile in den Unfall verwickelt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine 76-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Nissan zog sich leichte, sein 47-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. Ebenso erlitten die Fahrer des Opel und VW leichte Verletzungen.

Bis auf den Volkswagen waren alle am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Die B36 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. /bab

