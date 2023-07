Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben mittlerweile die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Ereignissen heute Vormittag im Kanadaring aufgenommen. Demnach sind die drei Jugendlichen untereinander bekannt. Alle drei sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Während zwei der Jugendlichen leichte Stichverletzungen von der Auseinandersetzung davongetragen haben, wurde einer schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg - Haus des Jugendrechts - gegen alle Beteiligten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

Ursprungsmeldung vom 14.07.2023, 13 Uhr

Lahr - Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am heutigen Freitagvormittag im Kanadaring hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es gegen 11 Uhr zum Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Im Zuge dessen dürfte auch ein Messer eingesetzt worden sein, wodurch drei Jungen im Alter zwischen von 15 und 16 Jahren Verletzungen davongetragen haben dürften. Ob noch weitere Beteiligte in den Vorfall involviert waren, wird derzeit geprüft. Die Jugendlichen befinden sich in ärztlicher Behandlung. Möglicherweise war ein vorausgegangener Diebstahl der Auslöser für den Streit.

/ya

