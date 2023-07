Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Ehrlicher Finder

Au am Rhein (ots)

Nach dem Tanken hatte am Mittwochabend eine Frau Ihren Geldbeutel samt Inhalt auf dem Dach Ihres Autos liegen gelassen und war losgefahren. Zu Hause bemerkte Sie das Fehlen ihrer Geldbörse und konnte diese mittels "Airtag" in Gaggenau orten. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatte der ehrliche Finder die Frau jedoch bereits über Soziale Netzwerke ausfindig machen können und sie kontaktiert, so dass die Beamten nicht wegen einer möglichen Fundunterschlagung ermitteln mussten. Der 34 Jahre alte Finder hatte nach eigenen Angaben noch in Au am Rhein versucht die Frau, auf den vom Dach herunterfallenden Geldbeutel aufmerksam zu machen. Seine Recherchen führten dann zur Kontaktaufnahme mit der 31-Jährigen. Der Geldbeutel fand mit samt Inhalt somit schnell den Weg zurück zur Eigentümerin. /ag

