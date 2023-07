Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheit am Steuer

Rastatt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf einen betrunkenen Autofahrer, der Schlangenlinien fuhr, aufmerksam. Ein 50-jähriger Dacia-Fahrer befuhr hierbei die Oberwaldstraße in Fahrtrichtung des Mercedes-Benz-Kundencenters. Nach mehreren Anhalteversuchen konnte der Fahrer in der Ottersdorferstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die anschließende Blutentnahme erfolgte beim Polizeirevier in Rastatt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der 50-Jährige sieht nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

/se

