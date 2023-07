Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Sturz eines Motorradfahrers

Hornberg (ots)

Zu einem Unfall eines Motorradfahrers kam es am Donnerstagabend auf der Triberger Straße, bei dem ein 24-jähriger Biker zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Mann soll die Straße in Fahrtrichtung Niederwasser befahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Motorradfahrer gegen 21:15 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers im Kurvenbereich und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde für eine weitere medizinische Versorgung durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in das Klinikum nach Wolfach gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hornberg unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

