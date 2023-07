POL-OG: Offenburg - Geschwindigkeitskontrollen

Offenburg (ots) - Ein 48 Jahre alter Mann soll nach einem Gaststättenbesuch, am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr, über einen in der Straßburger Straße liegenden E-Scooter gestolpert sein, worauf sich zwischen ihm und dem und dem 23 Jahre alten Besitzer ein kurzes Wortgefecht entstanden sein soll. Im Anschluss sei der 23 Jährige dem in Richtung Bahnhof gehenden Mann, der sich in Begleitung einer 30-Jährigen und eines ...

