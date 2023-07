Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streitigkeit, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem polnisch sprechenden Mann, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß mit einem Vollbart. Am Donnerstagabend war dieser aus bislang unbekannten Gründen gegen 20:20 Uhr in Bohlsbach in der Okenstraße, im Bereich einer dortigen Autovermietung, mit einem 45 Jahre alten Mann in Streit geraten. Der zunächst in polnischer Sprache ausgetragene Disput zwischen den beiden Männern endete in einem körperlichen Angriff des bislang unbekannten Mannes. Dieser soll, nachdem der 45-Jährige zu Boden gegangen war, weiterhin auf diesen eingeschlagen und eingetreten haben. Der unter Alkoholeinfluss stehende Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Angreifer soll zur Tatzeit ein Basecap, ein weinrotes Oberteil und eine kurze Hose angehabt haben. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg erbeten.

/ag

