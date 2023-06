Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Elektrogeräte aus Nebenbauten entwendet

Zeugen gesucht

Pennigsehl (ots)

(OPP) Am Dienstagmorgen, den 20.06.2023, erhielten die Beamten der Polizeistation Marklohe eine Mitteilung eines Anwohners aus Pennigsehl. Demnach sei bei ihm in der Straße "Übern Braken" eingebrochen worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus einem Nebengebäude mehrere Akku-Gerätschaften entwendet wurden. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein direkter Nachbar und teilte mit, dass bei ihm ebenfalls eingebrochen worden wäre und auch Elektrogeräte entwendet worden seien. Als Tatzeitraum kommt Montag, der 19.06.2023, 22:30 bis Dienstag der 20.06.2023, 04:00 Uhr in Betracht. Da nicht auszuschließen ist, dass die Täterschaft zuvor auch andere Grundstücke betreten haben könnten, bitten die ermittelnden Beamten Anwohner um eine Überprüfung von eventuell vorhandenen privaten Videoüberwachungsanlagen und entsprechender Sichtung von Videosequenzen. Weiterhin ergeht der Hinweis an die Besitzer von hochwertigen Elektrogeräten, die vorhandenen Individualnummern der Geräte zu vermerken. Im Falle eines etwaigen Diebstahls könnten diese Nummern die polizeilichen Ermittlungen, bzw. eine spätere Zuordnung der Geräte erleichtern. Zeugenschaftliche Hinweise werden unter 05021/924060 an die Polizeistation Marklohe erbeten.

