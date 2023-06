Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Couragierter Verkehrsteilnehmer meldet schlangenlinienfahrenden PKW

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 19.06.2023, gegen kurz vor 21 Uhr teilte ein couragierter Verkehrsteilnehmer der Polizei Nienburg mit, dass er gerade einem PKW hinterherfahre, der ihm mit einer sehr unsicheren Fahrweise auffiel. Unter anderem solle der Fahrzeugführer in Schlangenlinien gefahren sowie mehrfach gegen den Bordstein gefahren sein, bis er an der Kopernikusstraße angehalten und in eine Wohnung gegangen sein soll.

Eingesetzte Polizeibeamtinnen konnten das Fahrzeug kurz darauf an der Halteradresse an der Kopernikusstraße feststellen. Auf Klingeln öffnete ihnen ein 41-jähriger Nienburger, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Aufgrund der Zeugenaussage sowie eigener Feststellungen der Polizeibeamtinnen bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 2 Promille. Der Nienburger behauptete, erst nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, weshalb die Polizistinnen zum Ausschließen eines möglichen sogenannten Nachtrunks zwei Blutentnahmen anordneten, die von einem Arzt in der Nienburger Polizeidienststelle entnommen wurden. Das Ergebnis steht noch aus.

