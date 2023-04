Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrüche in Gartenhütten

Eine Vielzahl an Gartenhütten der Kleingartenanlage Grünland in der Steinbeissstraße wurden Ende letzter Woche aufgebrochen. In insgesamt über 20 Hütten versuchten die Täter vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu gelangen, bei nicht allen waren sie erfolgreich. Was letztlich aus den Hütten gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen den Aufbrüchen. Personen, die in der letzten Woche im Bereich der Kleingartenanlage Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Feuerwehr rückt zu Brand aus

In Flammen aufgegangen ist ein Bett in einer Wohnung in der Roßbachstraße am Sonntagabend. Die eingeschaltete Leselampe einer 53 Jahre alten Bewohnerin war den bisherigen Erkenntnissen zufolge beim Wechsel der Bettwäsche in das Bett gefallen und hatte dort durch die Wärmeentwicklung vermutlich das Feuer ausgelöst. In der Folge bildete sich starker Rauch. Die 53-Jährige sowie ein 65 Jahre alter Mitbewohner versuchten erfolglos, das inzwischen brennende Bett zu löschen, während ein Nachbar einen Notruf absetzte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Verursacherin des Feuers sowie ihr Mitbewohner mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen.

Wangen

Scheibe eingeworfen

Vandalen haben am frühen Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr die Scheibe eines Hauses in der Straße "Am Schwarzenbach" in Neuravensburg eingeworfen. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden, das nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Bergatreute

Feuerwehreinsatz

Wegen eines brennenden Komposthaufens ist die Feuerwehr am Sonntag in die Gartenstraße ausgerückt. Ein Bewohner hatte seine offenbar noch zu warme Ofenasche auf dem Kompost im Garten entsorgt, was dazu führte, dass der gesamte Haufen in Flammen aufging. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und löschte bereits mit einem Gartenschlauch, als die Feuerwehr mit insgesamt vier Fahrzeugen eintraf. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert und der Brand schnell gelöscht werden.

Leutkirch

Sachschaden durch Beschuss

Ein 34 Jahre alter Mann soll am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände Auf der Heid ein Fahrzeug sowie die Eingangstür eines Gebäudes mit einer Druckluftpistole beschossen haben. Der Tatverdächtige verursachte jeweils Dellen an Fahrzeug und Tür, der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Leutkirch

Blumenständer gestohlen

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagnachmittag von einem Privatgrundstück in der Allmandstraße einen Blumenständer gestohlen. Der Täter nahm den etwa 20 Kilo schweren Ständer zwischen 15 und 15.30 Uhr mit. Das Polizeirevier Leutkirch, das zwischenzeitlich Ermittlungen wegen des Diebstahls eingeleitet hat, bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

