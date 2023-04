Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.04.2023

Ravensburg/ Landkreis Ravensburg (ots)

Heranwachsender als Tatverdächtiger für mehrere Diebstähle ermittelt

Da er in mehreren Verfahren wegen Diebstahlsdelikten als dringend tatverdächtig gilt, hat sich ein 18-Jähriger nun vor Gericht zu verantworten. Er soll nicht nur für den Einbruch in eine Gaststätte in der Marktstraße letzten Montag verantwortlich sein, auch die Diebstähle aus einer Mädchenumkleide des Bildungszentrums St. Konrad schreibt das ermittelnde Polizeirevier Ravensburg ihm zu (wir berichteten zu beiden Fällen). Überwachungsaufnahmen der Objekte führten zur schnellen Identifizierung des Tatverdächtigen, der am frühen Freitag von einer Polizeistreife in der Springerstraße aufgegriffen wurde. Da gegen den Mann bereits ein Hauptverhandlungshaftbefehl bestand, nachdem er bei anderweitigen, gegen ihn geführten Verfahren wegen Diebstahlstaten und Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln unentschuldigt nicht zu einem beim Amtsgericht Ravensburg angesetzten Gerichtstermin erschienen war, wollten ihn die Beamten festnehmen. Der 18-Jährige ergriff die Flucht, nachdem er sah, dass die Polizisten auf ihn aufmerksam geworden waren. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Beamten den Mann und nahmen ihn fest. Er wurde am Freitagnachmittag einem Richter vorgeführt, der den Hauptverhandlungshaftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Unsere Meldungen vom 28.03.2023:

Ravensburg

Tageseinnahmen aus Gaststätte gestohlen

Auf die Tageseinnahmen einer Gaststätte in der Marktstraße hatte es ein Dieb am frühen Montag abgesehen. Der 18-jährige Täter war als Besucher in der Nacht von Sonntag auf Montag in dem Lokal und verließ es gegen etwa 3 Uhr. Während seines Aufenthalts entriegelte er eines der Fenster, wodurch ihm bei einer Rückkehr zur Gaststätte, einige Stunden später, ein Einsteigen möglich war. Er fischte aus einem Tresor in einem der Räume den Geldumschlag mit den Tageseinnahmen und suchte im Anschluss das Weite. Während der Tat wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu rechnen.

Ravensburg

Diebstähle an Bildungszentrum

Aus einer Mädchenumkleidekabine am Bildungszentrum St. Konrad wurden am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr mehrere Wertgegenstände gestohlen. Ein Dieb, der als männlich, rund 18 bis 25 Jahre alt und von südländischem Aussehen beschrieben wird, nahm aus insgesamt sechs Sporttaschen in der Umkleidekabine Bargeld, Busfahrkarten, Schmuck und Elektronikzubehör im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro an sich. Er soll mit einer orange-roten Steppjacke, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen mit weißen Schuhspitzen bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, weitere sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

