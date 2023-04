Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizeihund beißt aggressiven Mann

Am frühen Sonntag morgen gegen 00.05 Uhr rückten die Beamten des Polizeireviers Ravensburg zu einer gemeldeten Schlägerei beim Marienplatz in Ravensburg aus. Vor Ort konnten sie jedoch nur einen aggressiven 22-jährigen Mann feststellen, der immer wieder wild gestikulierend auf einen Personengruppe zulief. Da er sich nicht beruhigen lies, sollte er von den Beamten mit den Handschließen geschlossen werden. Auch hier leistete er erhebliche Gegenwehr, weshalb auch ein Polizeihund eingesetzt werden musste. Dieser biss den renitenten Mann in der Wade, was den Widerstand schließlich brach. Nach der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus musste der Mann die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ravensburg verbringen. Während des gesamten Einsatzes wurden die Beamten unaufhörlich beleidigt, weshalb der Mann neben Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auch wegen Beleidigung angezeigt wird.

Isny

E-Scooter setzte Garage in Brand

Ein Anwohner der Riedbachstraße in Isny hörte am Sonntag gegen 01.23 Uhr einen lauten Knall und meldete anschließend Rauch aus einer Garage. Die Feuerwehr öffnete die Garage gewaltsam und stellte anschließend fest, dass die Batterie eines E-Scooters explodiert war und den Brand auslöste. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die Rußentwicklung und geschmolzene Plastikteile entstand eingeschätzter Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro.

Wangen

Unfallflucht

Am Samstag gegen 12.25 Uhr fuhr eine 67-jährige Peugeot-Fahrerin die Erzbergerstraße in Wangen in Richtung Ortsausgang und wollte nach links in die Tankstelle einbiegen. Den Abbiegevorgang übersah vermutlich eine nachfolgende Fahrzeuglenkerin und fuhr dem Peugeot hinten auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern verließ die unbekannte Fahrzeuglenkerin den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000.- Euro. Das unfallflüchtige Fahrzeug soll die Farbe Silber haben. Auch ein Teilkennzeichen LI-TR ??? ist bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Telefonnummer 07522/984-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell