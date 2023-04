Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - Mit Außenspiegel Fußgänger touchiert

Auf dem Parkplatz des Einkaufscenters Kaufland in Bad Saulgau touchierte am Donnerstag gegen 12.20 Uhr der 94-jährige Lenker eines Mercedes beim Vorbeifahren eine 65-jährige Kundin, welche dort mit ihrem Einkaufswagen entlang der Straße des Parkplatzes lief. Bei starkem Regen öffnete die Beifahrerin des Unfallverursachers die Türe, wobei es jedoch nicht zu einem Gespräch mit der Geschädigten Kundin kam. Da sich später bei einer entsprechend Untersuchung herausstellte, dass die geschädigte Kundin eine Prellung erlitten hatte, leiteten die verständigten Polizeibeamten des Polizeirevier Bad Saulgau ein Ermittlungsverfahren ein. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 07581 482-0 an das Polizeirevier zu wenden.

Bad Saulgau / Ingoldingen

Mit gestohlener Musikbox das Weite gesucht

Ein junger Mann, welcher dem äußeren Anschein nach als schmal, circa 170-175 cm groß und 19-25 Jahre alt beschrieben wird, begab sich am Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 02.43 Uhr in Bad Saulgau an einen Essensstand im Bereich der Mausefalle. Dort griff er sich eine Musikbox welche auf dem dortigen Tresen stand. Trotz noch versucht wurde die Musikbox am Kabel festzuhalten konnte der Täter mit seiner Beute flüchten. Da er bei seiner Flucht in ein Fahrzeug einstieg, konnte das Kennzeichen des Wagens abgelesen und somit eine effektive polizeiliche Fahndung eingeleitet werden. Das besagte Fahrzeug wurde später in Ingoldingen durch Beamte des Polizeirevier Riedlingen gestoppt. Der mutmaßliche Täter befand sich jedoch nicht mehr im Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf den somit bislang unbekannten Täter werden durch das Polizeirevier Bad Saulgau geführt.

