Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Linienbus und Pkw treffen sich in der Kreuzung

Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Samstag um 19.06 Uhr an der Kreuzung B465 / L265 bei Bad Wurzach, Brugg blieb zum Glück ohne schwere Folgen. Nachdem der 44-jährige Fahrer des Linienbusses von Arnach kommend die L265 befuhr, wollte dieser an der Einmündung in die B465 nach links in Fahrtrichtung Bad Wurzach einbiegen. Trotz des dortigen Stoppschilds übersah der Fahrer mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Fahrer eines blauen Fiat Panda, welcher die vorfahrtsberechtigte B 465 von Bad Wurzach kommend in Fahrtrichtung Leutkirch befuhr. Obwohl der 26-jährige Pkw-Lenker noch die Geschwindigkeit verringerte, konnte dieser einen Zusammenstoß in der Kreuzungsmitte nicht mehr verhindern und kollidiert frontal in die mittlere Fahrzeugseite des 46-Sitzers. Während die vier Fahrgäste im Bus mit einem Schrecken davonkamen, musste sich der Busfahrer aufgrund eines leichten Schocks in die Klinik begeben. Am Linienbus entstand mit circa 2.000 Euro ein eher geringer Schaden. Die Fahrt konnte später durch eine hinzugerufene Ersatzfahrerin fortgesetzt werden. Der Pkw erlitt mit circa 3.000 Euro einen vermeintlichen Totalschaden und musste vor Ort abgeschleppt werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidium Ravensburg übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Der Busfahrer wird sich wohl nach bisheriger Erkenntnis in einem Bußgeldverfahren dafür verantworten müssen.

