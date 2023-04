Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall

Mengen / Herbertingen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 32 / B 311 zwischen Mengen und Herbertingen, ist am Samstag gegen 12.12 Uhr ein 29-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die B 32 in Fahrtrichtung Herbertingen und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Der Mann verstarb unmittelbar nach dem Unfall an der Unfallstelle. Der 58-jährige Lkw-Fahrer erlitt eine leichten Schock, blieb aber körperlich unverletzt. Neben Notarzt und Rettungswagen war die FFW Herbertingen und Mengen mit neun Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000.- Euro geschätzt. Da am Lkw Diesel aufgelaufen war, musst die Straßenmeisterei Erdreich abtragen, welches verunreinigt war. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und insbesondere zum Abtragen des Erdreichs, wurde die Straße bis gegen 18.21 Uhr komplett gesperrt werden.

