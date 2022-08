Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuginnen beobachten Fahrraddiebstahl

Siegburg (ots)

Unabhängig voneinander beobachteten am Montag (15.08.2022) gegen 12:40 Uhr zwei Frauen in Siegburg den Diebstahl von zwei Fahrrädern. Die beiden Räder waren an der Fahrradstation in der Johannesstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Die beiden Zeuginnen sahen, wie zwei Männer sich an den Rädern zu schaffen machten und das Fahrradschloss schließlich wegwarfen. Eine der Frauen konnte dann beobachten, wie die Männer mit den Rädern in die Nordstraße einbogen und dort die Fahrräder die Treppen zu einem der ersten Häuser hinauftrugen und in dem Haus verschwanden. Das genaue Haus konnte nicht genannt werden, so dass Räder und Täter zunächst nicht aufgefunden werden konnten. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß und von drahtiger Figur, etwa 30 Jahre alt, mittelblondes Haar, bekleidet mit einer schwarzen Kappe und einem schwarzen T-Shirt, auf dem hinten ein goldenes Adidas-Zeichen zu erkennen war. Der zweite Unbekannte soll ebenfalls etwa 180 cm groß und von drahtiger Figur gewesen sein. Er wird weiter als ca. 25 Jahre alt und mit einem roten Muskelshirt des Herstellers Adidas bekleidet beschrieben. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Siegburg unter 02241/5413121.

