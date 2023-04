Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Unbekannte besprühen Zug

Am Samstag gegen 22.00 Uhr besprühten drei unbekannte Personen einen abgestellten Zug im Bahnhof in Sigmaringen. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Täter. Sie hinterließen eine schwarze Tasche mit mehreren Spraydosen. Der Sachschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefonnummer 07571 104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Mann geschlagen und abgehauen

Am Sonntagmorgen gegen 02.58 Uhr meldet ein 18-jähriger Mann, dass er von drei Personen in der Hauptstraße in Bad Saulgau verfolgt wird. Zuvor sei er auch von einem der drei Personen geschlagen worden. Noch bevor die Polizei vor Ort war, sind die drei Personen zu einer weiteren Person in dessen BMW mit SLG-Kennzeichen eingestiegen und davongefahren. Der Haupttäter wird ca. 18 Jahre alt, mit südländisches Aussehen, braune Haare, ca. 170-180 cm groß und bekleidet mit auffällig weißer Jacke, beschrieben. Die zweite Person sei von gleichem Aussehen, jedoch dunkel bekleidet gewesen. Die dritte Person hatte ein blaues Oberteil an und war etwas stärker gebaut. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581 482-0 entgegen.

