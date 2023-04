PP Ravensburg: Kressbronn

Landkreis Ravensburg (ots) - Bad Wurzach Linienbus und Pkw treffen sich in der Kreuzung Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Samstag um 19.06 Uhr an der Kreuzung B465 / L265 bei Bad Wurzach, Brugg blieb zum Glück ohne schwere Folgen. Nachdem der 44-jährige Fahrer des Linienbusses von Arnach kommend die L265 befuhr, wollte dieser an der Einmündung in die B465 nach links in Fahrtrichtung Bad Wurzach einbiegen. Trotz ...

mehr