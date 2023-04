Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gestohlenen Roller beschädigt zurückgelassen

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag und Sonntag einen Motorroller gestohlen und diesen dann im Riedlewald zurückgelassen. Der Roller der Marke Peugeot wurde am Stadtbahnhof von dem Dieb unberechtigt in Betrieb genommen und wies beim späteren Auffinden massive Beschädigungen im Frontbereich auf. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Bus streift geparkten Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein 62 Jahre alter Busfahrer am Montagmorgen in der Eugenstraße angerichtet. Der Mann war mit dem Fahrzeug in Richtung Charlottenstraße unterwegs und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Während am Bus lediglich im hinteren Bereich Sachschaden entstand, wurde der Audi über die gesamte Fahrerseite beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 7.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Ailingen

Spielplatz mit Graffiti beschmiert

Mehrere Schmierereien haben Unbekannte offensichtlich in den vergangenen Tagen auf dem Spielplatz in der Austraße hinterlassen. An einigen Stellen sprühten die Täter Graffiti und verursachten dabei noch nicht abschätzbaren Sachschaden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Tel. 07541/701-0 sachdienliche Hinweise entgegen. Ob möglicherweise eine Verbindung zu den jüngsten Beschädigungen an der AiIinger Sporthalle (wir berichteten am 30.03.2023) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Überlingen

Sportwagen zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag hat ein unbekannter Vandale einen Porsche beschädigt, der auf einem Parkplatz in Nußdorf in der Straße "Zur Pfrille" geparkt war. Der oder die Unbekannte zerkratzte die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro an. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Abgelenkter Autofahrer landen im Graben

Ablenkung dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Samstag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 204 bei Roggenbeuren ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Ford-Lenker war von Urnau kommend in Richtung Wittenhofen unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb in einem Graben stehen und musste abgeschleppt werden. Der 23-Jährige hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Vorfahrtsunfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Bodenseestraße ist Sachschaden entstanden. Ein 39-jähriger Ford-Lenker fuhr von der Bundesstraße 31 ab und wollte an der Einmündung nach links auf die Landesstraße 201 in Richtung Unteruhldingen einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Oberuhldingen nahenden Volvo-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Am Wagen des Unfallverursachers wird der Sachschaden auf etwa 2.500 Euro, am Volvo auf rund 3.500 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

