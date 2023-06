POL-PDKL: PKW überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen....

Rockenhausen (ots) - Am Sonntag, dem 25.06.2023, gegen 16:12 Uhr, ereignete sich in der Nähe von Niedermoschel im Donnersbergkreis ein tödlicher Motorradunfall. Ein 27jährige Mann war mit seinem Motorrad auf der L379 zwischen Obermoschel und Hallgarten unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und mit der ...

mehr