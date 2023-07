Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Zeugen gesucht++Einbruch in Lagerhalle++Doppelt berauscht und ohne Führerschein++

Rotenburg (ots)

Zeugen gesucht

Zeven. Bereits am Dienstag, den 11.07.2023, gegen 07:40 Uhr ereignete sich in der Straße Alte Reihe in Zeven ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Fahrradfahrerin. Eine ca. 40-50- jährige Frau, hell gekleidet mit hellem Rucksack war mit ihrem schwarzen E-Bike auf dem Geh-und Radweg von Elsdorf kommend in Richtung Zeven unterwegs. Die Fußgängerin, die sich von einem dortigen Grundstück auf den Geh und Radweg begab, übersah die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen stürzten. Die Fußgängerin habe sich durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Radfahrerin habe sich nach Angaben der Fußgängerin aufgerappelt und sei weitergefahren. Die Polizei bittet nun, die verunfallte Fahrradfahrerin und Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/93060 zu melden.

Einbruch in Lagerhalle

Söhlingen. Am Montag, den 17.06.2023, hebelten gegen 03:30 Uhr unbekannte Täter die Außentür einer Lagerhalle für Gartenmöbel und Geräte in Söhlingen auf und betraten die Halle. Nachdem die Alarmanlage einsetzte, flüchteten die bislang unbekannten Täter mit einem PKW in Richtung Tewel. Das Tatfahrzeug ist unbekannt. Ebenso ist noch unklar, ob sie Diebesgut erbeuten konnten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470.

Doppelt berauscht und ohne Führerschein

Zeven. Am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, stoppte die Zevener Polizei die Fahrt eines 31-jährigen Mannes in der Labesstraße in Zeven. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie Anzeichen für den Konsum von Rauschgift und Alkohol. Die durchgeführten Tests bestätigten den Verdacht. Demnach konnten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille sowie den Einfluss von Cannabis feststellen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem zeigte sich, dass der Fahrer des BMW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Verfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell