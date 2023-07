Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Versuchter Raub auf Jugendlichen++

Rotenburg (ots)

Versuchter Raub auf Jugendlichen

Hemslingen. Am Sonntag, den 16.07.2023 ereignete sich gegen 01:00 Uhr im Bereich der Grundschule Hemslingen ein versuchter Raub. Ein 17-Jähriger befand sich auf dem Heimweg eines Grillfestes der Feuerwehr, als er im Bereich des Bruchwiesenweges, an der dortigen Grundschule, auf eine Gruppe von ca. 5-6 jugendlichen Männern traf. Diese verwickelten den jungen Feuerwehrmann in ein Gespräch und forderten plötzlich unter Androhung von Gewalt die Herausgabe seines Bargelds und Mobiltelefons. Nachdem der 17-Jährige versuchte zu fliehen, wurde er gewaltsam zu Boden gebracht und von den Tätern mit Tritten gegen den Oberkörper verletzt. Erst als sich ein Paar auf Elektrorädern näherte, ließen sie von dem Jugendlichen ab und er konnte zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift flüchten und die Polizei alarmieren. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Zeugen zur Tat oder Personen die sachdienliche Hinweise zu der Tätergruppe geben können, melden sich bitte unter 04261/9470 bei der Polizei Rotenburg.

