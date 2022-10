Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht Aurich - Gasflaschen gestohlen Norden - Versuchter Einbruch Norden - Einbruch in Wohnung Norden - Drucklufttank aus Auto gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Im Zusammenhang mit einem Angriff auf einen Polizeibeamten (Mitteilung vom 04.10.2022) werden Zeugen gesucht. Wie berichtet schlug ein 22-jähriger Mann am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Esenser Straße auf einen Polizisten ein. Die ersten Ermittlungen ergaben nun, dass der Vorfall von drei Zeugen beobachtet worden sein muss. Hierbei handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Die Frau war circa 40 Jahre alt, hatte helles schulterlanges Haar, war bekleidet mit einer weißen Jacke und trug eine Brille. Ein Mann war ebenfalls circa 40 Jahre alt, hatte kurzes Haar und trug eine helle Jacke. Der andere Mann war circa 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke und weiße Sneakers. Alle drei Personen waren mit Fahrrädern dort. Diese Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 04941 6060 zu melden.

Aurich - Gasflaschen gestohlen

Mehrere Gasflaschen wurden durch Unbekannte in Aurich gestohlen. Die Täter verschafften sich in den letzten Wochen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Baumarktes in der Emsstraße und entwendeten von dort mehrere Gasflaschen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Norden - Versuchter Einbruch

Unbekannte haben versucht in eine ehemalige Tankstelle in Norden einzubrechen. Die Täter versuchten sich gegen 22:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Bahnhofstraße zu verschaffen, wurden hierbei jedoch vermutlich vom Eigentümer überrascht und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Einbruch in Wohnung

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwoch in Norden. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 9:30 Uhr und 12 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Berend-de-Vries-Straße in Norden und durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Drucklufttank aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in Norden einen Drucklufttank gestohlen. Dieser war im Kofferraum eines roten Mercedes verbaut. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße Lange Riege. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit vom 21. September, 21:30 Uhr, bis zum 22. September, 8 Uhr. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

