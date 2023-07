Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Gemeinsame Kontrolle von Obdachlosen++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Rotenburg überprüften Beamte der Polizei Rotenburg am Mittwochmorgen eine Gruppe wohnungsloser Männer und eine Frau, die sich seit geraumer Zeit im Rotenburger Innenstadtbereich aufhalten. Mit Hilfe einer Dolmetscherin teilten Mitglieder der Gruppe mit, dass sie planen, noch eine bislang unbestimmte Zeit in der Stadt zu verbleiben. Die Polizei Rotenburg überprüft derzeit die Ausweise der Obdachlosen auf Echtheit. Wird diese festgestellt und sind die Obdachlosen Bürger aus einem EU-Land, dürfen sie sich folglich im Bundesgebiet frei bewegen und aufhalten. Das Ordnungsamt Rotenburg teilte den Mitgliedern der Gruppe über die Dolmetscherin noch einmal deutlich mit, dass aggressives Betteln nicht gestattet ist und ggf. Verfahren nach sich ziehen könnte. Strafrechtlich ist die Gruppe nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Erscheinung getreten.

