POL-HI: Briefumschlag mit unbekannter Substanz geht in Sarstedter Wahlkreisbüro ein - Polizeiliche Maßnahmen dauern an

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (04.07.2023) wurde in den Stadtteilen Ochtersum und Himmelsthür jeweils ein Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei Hildesheim sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Der Tatort in Ochtersum befindet sich in der Straße Mittelfeld. In der Zeit zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:40 ...

mehr