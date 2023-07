Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bushaltestelle zerstört.

Hildesheim (ots)

Bockenem:

Am 04.07.23, um 22:20 Uhr haben zwei Jugendliche in Bockenem, in der Karl-Binder-Straße, unter Einsatz eines E-Scooters, zwei Glasseitenwände der Größe von 200x130cm zerstört. Die Täter sind dabei mehrfach gegen die Glasseitenwände gefahren, bis diese schließen gebrochen sind. Anschließend haben sie die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung entfernt. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, der anschließend die Polizei benachrichtigt hat. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungsweise bei etwa 1000.-EUR pro Glaseinsatz.

Bei Hinweisen zu der Tat oder den Tätern melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

