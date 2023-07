Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen; OT Emmerke (fra); Eichendorffstraße Höhe Nummer 13

In der Zeit vom 03.07.2023 gegen 18:00 Uhr bis zum 04.07.2023 gegen 07:30 Uhr wurde in der Eichendorffstraße ein ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkter silberner VW Golf beschädigt. Die Beschädigungen sind im Bereich des Außenspiegels, der Felge und des Radkastens. Der Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Im Anschluss an den Unfall verließ, der oder die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung anzugeben oder seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich der Straße unterwegs war und entweder verdächtige Geräusche vernommen oder andere Beobachtungen gemacht hat, die Rückschlüsse auf die möglichen Verursacher oder dessen Fahrzeug zulassen oder wer etwas Ungewöhnliches am Unfallort beobachtet hat; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

