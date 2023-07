Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei Toyota RAV4 in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (04.07.2023) wurde in den Stadtteilen Ochtersum und Himmelsthür jeweils ein Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei Hildesheim sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Der Tatort in Ochtersum befindet sich in der Straße Mittelfeld. In der Zeit zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:40 Uhr, wurde dort aus einer Garageneinfahrt ein dunkelbrauner Toyota RAV4 gestohlen.

Das betroffene Fahrzeug in Himmelsthür ist schwarz und stand zuvor auf einem Einstellplatz in der Silberfinderstraße. Der Tatzeitraum kann in diesem Fall zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagfrüh, 03:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten erscheint aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie des Umstands, dass es sich um gleiche Modelle handelt als wahrscheinlich.

Die zuständigen Ermittler bitten um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten. Wem sind Personen oder Fahrzeuge, eventuell mit auswärtigen Kennzeichen, aufgefallen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Nicht auszuschließen ist, dass die Tatorte bereits im Vorfeld ausbaldowert worden sind.

Hinweise werden unter der Nummer 05121/939-115 entgegengenommen.

