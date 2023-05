POL-DA: Bensheim: Fahrzeug gerät in Gegenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots) - Am Dienstag (02.05.) in der Zeit zwischen 09:30 und 10:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Passat an der hinteren linken Stoßstange auf dem auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes in der Mümlingtalstraße in 64760 Oberzent. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne ...

mehr