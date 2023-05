Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent-Beerfelden: Unfallverursacher und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberzent (ots)

Am Dienstag (02.05.) in der Zeit zwischen 09:30 und 10:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Passat an der hinteren linken Stoßstange auf dem auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes in der Mümlingtalstraße in 64760 Oberzent. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06062 / 953-0 bei der Polizeistation in Erbach zu melden. Berichterstatterin: Köbel, PK'in

