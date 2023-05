Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Löschung Vermisstenfahndung, Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster wurde gefunden

Raunheim (ots)

Der seit Mittwochmorgen (03.05.) vermisste 11-Jährige Ahmet Can aus Raunheim (wir haben berichtet) wurde gg. 18:45 Uhr wohlbehalten durch einen bei der Suche eingesetzten Mantrailer-Hund in Raunheim gefunden. Er wird nun seiner Familie zugeführt. Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung mit Name und Lichtbild zu löschen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5500526

