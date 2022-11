POL-PDLD: Freisbach - Nach Unfall geflüchtet

Landau in der Pfalz (ots) - Am Montag, den 14.10.2022, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 10-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Gefährt die Queichheimer Hauptstraße in Landau, aus Richtung Mörlheim kommend. In Höhe der Einmündung Mühlweg rutschte der Fahrradfahrer von seinen Pedalen, kollidierte mit einem geparkten PKW, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Am geparkten Fahrzeug sei ein geringfügiger Sachschaden ...

