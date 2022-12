POL-PPTR: Resumee der heutigen Glatteisunfälle im Präsidialbereich Trier

Trier (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 15. Dezember 2022, 21:00 Uhr, bis Samstag, 17. Dezember 2022, 10:30 Uhr, schlug ein Unbekannter am geparkten PKW in der Steilstraße das Dreiecksfenster auf der Fahrerseite ein und entwendete eine Sporttasche. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

