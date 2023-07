Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Zeugen zu Tankstelleneinbruch gesucht++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Bereits in der Nacht vom 16.07. auf den 17.07.2023 kam es in der Harburger Straße zu einem Einbruch in die dortige Tankstelle. Ein unbekannter Täter betrat am 16.07.2023 gegen 21:30 Uhr das Gelände, klebte die an der Tankstelle angebrachten Bewegungsmelder ab und entfernte sich anschließend unerkannt wieder vom Gelände. Später in der Nacht begaben sich unbekannte Täter erneut zum Tankstellengelände und verschafften sich durch die Eingangstür Zugang zum Verkaufsraum und dem Büro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470

