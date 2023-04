POL-DA: Münster: Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Birkenau (ots) - In der Hornbacher Straße in Birkenau kam es am Donnerstag, den 06.04.2023, zwischen 08:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein roter Dacia Sandero, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000EUR. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060 ...

